De brandweer zoekt zaterdagavond met man en macht naar een vermoedelijke drenkeling in de Maas bij Reuver, in Nederlands-Limburg.

Het gaat om een man die door meerdere mensen voor het laatst rond 18.55 uur ter hoogte van de Kesselseweg werd gezien. Gevreesd wordt dat hij in het water in de problemen is geraakt. Eerder meldde de ...