Ambitieus AA Gent blijft achter met 0 op 6: ex-speler Hannes Van der Bruggen bezorgt Kortrijk de zege

Een kat in het nauw maakt soms vreemde sprongen. Jess Thorup was een kat in het nauw. Afstevenend op een gerateerde seizoensstart, ging hij tegen Kortrijk all-in. Maar het Thorup of eronder-offensief pakte verkeerd uit. Kortrijk won met 1-2 dankzij een laat doelpunt van Hannes Van der Bruggen, de 0 op 6 is een feit. En wie het huis kent, weet dat de trainer dan onder druk komt.