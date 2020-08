Een valwind heeft zaterdagnamiddag een ware ravage aangericht in het natuurgebied aan de rand van de Genkse woonwijk Boxbergheide. “Schrikwekkend”, zegt bewoonster Denise. “Normaal zien we hier grote eiken, en plots waren die er niet meer.”

