Milieuramp en “volledige noodtoestand”: lekkende olietanker in Mauritius breekt in twee

De Japanse olietanker die een milieuramp veroorzaakte toen hij vastliep op een koraalrif voor de kust van Mauritius is in tweeën gebroken. “Sinds vanochtend zijn de veiligheidsmaatregelen langs de hele kustlijn opgeschroefd. Het is een volledige noodtoestand”, zei de onafhankelijke milieuconsultant Sunil Korwarkasing zaterdag aan het Duitse persbureau DPA.