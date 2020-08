OH Leuven-coach Marc Brys zat na afloop van het 1-1-gelijkspel tegen KRC Genk met een dubbel gevoel. Enerzijds was de ex-STVV-coach fier op het verdiende gelijkspel, anderzijds baalde hij over de strafschopfout op Myny die niet gefloten werd in blessuretijd.