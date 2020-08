Mortier uit WO II aangetroffen in Zuid-Willemsvaart in Lanklaar

Dilsen-Stokkem -

Zaterdagnamiddag heeft een man een mortier uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen in de Nieuwe Zuid-Willemsvaart in Lanklaar. De mortier lag op de bodem van de vaart aan de Tivoli. De man was met een magneet in het water metalen aan het opzoeken. Rond 18 uur stootte hij op een voorwerp aan de rand van de oever. Hij sprong in het water en groot was zijn verwondering toen hij een mortier uit de Tweede Wereldoorlog boven haalde. Hij verwittigde de politie van de zone Maasland. Die kwam ter plaatse en verwittigde op hun beurt DOVO. Die kwamen het springtuig ophalen. De kanaaldijk, een fietspad, tussen de straat Tivoli en het watersportcentrum aan de Litzberg werd tijdelijk afgezet. Fietsers moesten omrijden via de dijk langs de oude Zuid-Willemsvaart. Op de plaats waar de mortier is aangetroffen hebben tijdens de bevrijdingsdagen in september 1944 hevige gevechten plaatsgehad tussen tussen Duitsers en Amerikanen. Er werd een boogbrug tot ontploffing gebracht en later lag er een pontonbrug tussen de Tivoli en de Nijverheidslaan.