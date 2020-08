Dertig bijkomende besmettingen in rusthuis in Wijnegem brengen teller op 51

Wijnegem -

In woon-zorgcentrum Molenheide in Wijnegem zijn nog negentien bewoners en elf medewerkers besmet geraakt met Covid-19. Dat meldt de Antwerpse regionale zender ATV en het nieuws wordt bevestigd door de burgemeester. Het woon-zorgcentrum was al twee weken in lockdown nadat 21 besmettingen waren vastgesteld.