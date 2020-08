Beringen -

Aan de Korspelsesteenweg in Beverlo, ter hoogte met de Poelakkerstraat, is zaterdagavond rond halfzes een scooter tegen een fietsster gebotst. Hoe het ongeval is gebeurd, is niet bekend. De 16-jarige jongen zou de fietsers niet hebben gezien. De fietsster, een oudere dame, geraakte hierbij zwaargewond. De 16-jarige jongen is erg onder de indruk van het ongeval.