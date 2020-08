Nederlands meisje van zes dood aangetroffen in vakantiepark Molenheide

Houthalen-Helchteren -

In het Park Molenheide in Helchteren is vanmiddag om 15.30 uur een zesjarig meisje dood aangetroffen in het bosgebied op het vakantiedomein. Het Nederlandse meisje verbleef er met haar familie in een bungalow. De doodsoorzaak is niet bekend. Mogelijk maakte het meisje een ongelukkige val.