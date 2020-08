Drama voor Remco Evenepoel in Ronde van Lombardije: topfavoriet komt zwaar ten val in afdaling (maar is bij bewustzijn)

Wat een hoogdag moest worden voor Remco Evenepoel, draaide uit op een drama. De topfavoriet schoof op het goede moment mee met een kopgroep met enkele favorieten, maar in een afdaling liep het mis. Evenepoel kwam in de afdaling van de Muro di Sormano ten val. Hij botste tegen een muurtje en dook een ravijn in.

Het is wachten op nieuws over de precieze toestand van Evenepoel. De ambulance was meteen ter plekke, de organisatie liet snel weten dat hij wel bij bewustzijn is. op foto’s is ook te zien dat ...