Lennard Kämna klimt naar de zege in voorlaatste etappe in Dauphiné, leider Roglic komt ten val (maar zonder erg)

Lennard Kämna (BORA-hansgrohe) heeft de voorlaatste etappe van de Dauphiné gewonnen. De Duitser ging er op de slotklim alleen vandoor en was duidelijk de sterkste uit de kopgroep. Voor de -jarige Kämna was het zijn eerste profzege. Leider Roglic kwam ten val, maar gelukkig zonder erg. Concurrent Egan Bernal startte niet meer, ook Emmanuel Buchmann verliet de wedstrijd.

Thomas De Gendt klaagde eerder in onze krant nog dat het voor hem moeilijker werd om weg te rijden. “Er zit meteen 20 man op mijn wiel”, aldus de vrijbuiter van Lotto-Soudal. Ook zaterdag waren ze bij de pinken wanneer De Gendt een prik uitdeelde. Onze landgenoot versnelde op kilometer van de meet op de Montée de Bisanne, een col buiten categorie. Jack Haig (Mitchelton - Scott), David De La Cruz (UAE Team Emirates), Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step), Fausto Masnada (CCC Team) en Kenny Elissonde (Trek - Segafredo) reageerden.

En tegen al dat klimgeweld kon zelfs De Gendt niet opboksen, want het ging te snel voor onze landgenoot. In zijn plaats maakten Marc Hirschi (Team Sunweb), Lennard Kämna (BORA - hansgrohe) en Michal Kwiatkowski en Dylan van Baarle (Team INEOS) de sprong naar voren, we kregen negen leiders. In die kopgroep had De La Cruz een doel voor ogen, hij pakte bovenop de klim de volle buit en reed zo ploegmaat Formolo uit de bergtrui.

????@PierroooRolland attaque dans le groupe des favoris mais ????@tom_dumoulin saute dans toutes les roues.



????@PierroooRolland attacks in the favorites group but ????@tom_dumoulin doesn't let him go. #Dauphiné pic.twitter.com/p6zkRiZw3d — Critérium du Dauphiné (@dauphine) August 15, 2020

In de afdaling van de Montée de Bisanne toonde vooral Alaphilippe zijn kunsten, de rest moest met de billen dicht naar beneden om de Fransman te kunnen bijbenen. In de achtergrond controleerden de mannen van Jumbo-Visma de boel, in opdracht van leider Roglic. In aanloop naar de slotklim kwam ook Wout van Aert, eerder gelost, opnieuw aansluiten in het groepje der favorieten om het tempo te bepalen.

Op die slotklim, de Montée de l’Altiport, plaatste Elissonde een aanval. De kleine Fransman pakte meteen een kleine bonus. Maar hij zag niet veel later Lennard Kämna erop en erover gaan. De man van BORA-hansgrohe zag zijn kompanen niet meer terug en won overtuigen.