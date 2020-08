De politie heeft vrijdagavond een 17-jarige Brusselaar opgepakt die eerder ook al betrokken was bij de rellen in Blankenberge. De jongeman daagde de politie uit en gedroeg zich agressief. Bij zijn arrestatie verwondde hij twee agenten.

Vrijdagavond omstreeks kwart voor 23 was de politie in de buurt van het Liedtsplein in Schaarbeek voor een verkeerscontrole. Daarbij provoceerde een jongeman de politie die overgingen tot een identiteitscontrole ...