Vrachtschip vol grind slaat lek in Ham en zakt tot bodem Albertkanaal

Ham -

Een vrachtschip vol grind is vrijdagavond lek geslagen bij het uitvaren van het sluizencomplex in Ham. De boegschroef had de bodem geraakt en plooide zich door het ruim waardoor het water naar binnen stroomde. Het schip zakte tot op de bodem van het Albertkanaal. Het leegpompen van het ruim en het overladen van de grind duurde tot zaterdagmorgen.