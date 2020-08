Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in de Tsjechische hoofdstad Praag.

De 24-jarige Hamontse, het derde reekshoofd in Praag, klopte in de halve finales de Tsjechische Kristyna Pliskova in twee sets: 7-5 en 7-6 (7/4). De partij duurde 1 uur en 58 minuten. Mertens won ...