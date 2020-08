Oefenmatch in Nederland afgelast door coronagevallen bij Eredivisie-club ADO Den Haag

De oefenwedstrijd tussen NAC Breda en ADO Den Haag gaat zaterdag niet door. Dat is besloten nadat een nieuwe testronde duidelijk had gemaakt dat vier mensen bij ADO Den Haag zijn besmet met het nieuwe coronavirus. Het gaat om drie spelers en een staflid van de Nederlandse club.

De positief geteste personen zijn meteen in thuisquarantaine gegaan, meldt ADO. De oefenwedstrijd tegen NAC Breda is, mede in overleg met de bondsarts, afgelast om geen verdere risico’s te nemen.

Vorige week zaterdag testte een speler van ADO positief. De oefenwedstrijd tegen Almere City FC ging toen wel door.