Maasmechelen -

Zaterdagnamiddag vond in de Tavhid Moskee aan de Paul Lambertlaan in Eisden-Tuinwijk de afscheidsdienst plaats van Abdulbaki Altuntas (19). De jonge man verdronk in de verlaten grindkuil Het Greven in Mulheim-Lanklaar. “Hij hielp altijd, we gaan hem zo missen.”