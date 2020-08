Twee weken voor Tourstart moet Egan Bernal voortijdig opgeven in de Dauphiné

Egan Bernal (Team INEOS) verschijnt vandaag niet meer aan de start van de vierde etappe van de Dauphiné. De Tourwinnaar van 2019 kampt volgens ploegmaat Chris Froome met rugproblemen.

De Britse Keniaan was voor de start van de rit tussen Ugine en Megève de enige van Team INEOS en de mixed zone, en speelde zodoende even voor woordvoerder voor zijn onfortuinlijke ploegmaat. “Egan had last van zijn rug en is uit voorzorg uit de race gestapt. Hij heeft al twee koersen gereden, dus heeft hij voldoende wedstrijddagen. Daarom is het beter om nu te stoppen om volledig klaar te zijn voor de Tour”, vertelde hij.

Bernal stond zevende in het klassement, op 31 seconden van leider Primoz Roglic. Bernal gaf de voorbije dagen geen al te beste indruk en kon de aanvallen van Roglic nooit beantwoorden.

De Tour de France start over twee weken, op zaterdag 29 augustus. Op zondag 20 september weten we of Egan Bernal zichzelf kan opvolgen.