Na verdrinking van Altuntas: politie Maasland gaat meer controleren rond verlaten grindplassen

Dilsen-Stokkem -

Na de vreselijke verdrinking van een 19-jarige jongen uit Maasmechelen in de kiezelgroeve ’t Greven in Lanklaar komen er meer controles. Veel plassen zijn privédomein. “De vele grindplassen in onze stad allemaal gaan afsluiten met draad is onmogelijk. Dus blijft sensibiliseren de enige oplossing”, zegt burgemeester Sofie Vandeweerd (Open Vld) van Dilsen-Stokkem.