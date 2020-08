Neuer voelt mee met collega-international Ter Stegen: “Spijt me een beetje voor Marc”

De kraker van vrijdagavond in de kwartfinales van de Champions League tussen Bayern München en FC Barcelona vormde ook een duel tussen de Duitse topkeepers Manuel Neuer en Marc-André ter Stegen. Neuer, die met Bayern in Lissabon geen spaander heel liet van Barcelona (8-2), toonde nadien geen leedvermaak met zijn doublure/concurrent bij de nationale ploeg.

Tussen beide doelmannen bestaat al jaren een zekere rivaliteit. Neuer (34) is de vaste man tussen de Duitse palen, maar de ambitieuze Ter Stegen (28) wil uit de schaduw treden. Toen de Barcelona-doelman in het najaar van 2019 liet weten niet altijd even blij te zijn met een plaats op de bank, liep de spanning op. Bondscoach Joachim Löw moest sussen.

Ter Stegen wilde vrijdag tegen Bayern laten zien waarom hij meer speelminuten bij de Mannschaft verdient, maar dat draaide even anders uit. Barcelona kreeg een ongeziene 8-2 oplawaai en Ter Stegen deelde mee in de defensieve malaise bij de Catalanen.

Neuer liet na afloop echter weten mee te voelen met zijn collega-doelman. “Het spijt me echt een beetje voor Marc dat hij zo veel doelpunten moest slikken”, aldus het Bayern-sluitstuk tijdens een gesprek met Sky. “Zoiets wens je een teamgenoot bij de nationale ploeg natuurlijk niet toe. We bleven maar doorgaan en doelpunten scoren.”