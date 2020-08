Serena Williams sneuvelt in kwartfinales WTA-toernooi van Lexington

Serena Williams (WTA 9) heeft zich vrijdag niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Lexington (hard/202.250 dollar).

In de kwartfinales ging Williams in drie sets onderuit tegen haar onbekende landgenote Shelby Rogers, de nummer 116 van de wereld: 1-6, 6-4 en 7-6 (7/5) na meer dan twee uur. Rogers ontmoet bij de laatste vier de Zwitserse Jil Teichmann (WTA 63).

Serena Williams zet haar voorbereiding op de US Open, haar hoofddoel dit seizoen, vanaf 21 augustus voort op het WTA-toernooi van Cincinnati, dat eveneens in New York gespeeld wordt.