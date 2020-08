Barcelona-voorzitter verontschuldigt zich bij fans en lijkt te zinspelen op ontslag coach: “Tijd voor beslissingen”

FC Barcelona werd vrijdagavond door Bayern München met ongeziene 8-2 vernederd in de kwartfinales van de Champions League. Josep Maria Bartomeu, voorzitter van de Catalanen, heeft zich namens de club bij de fans verontschuldigd voor de blamage. Hij liet ook weten dat er de komende dagen allicht meer duidelijkheid gaat komen over de toekomst van trainer Quique Setién.

“Er zijn enkele beslissingen die we al genomen hebben en andere beslissingen die we de komende dagen gaan nemen”, verklaarde Bartomeu na de partij. “Komende week zullen we met mededelingen komen. Eerst moeten we alles even laten bezinken.”

Een van die beslissingen zal vermoedelijk het ontslag van trainer Quique Sétien zijn. Spaanse media zijn zaterdag al druk aan het speculeren over wie zijn opvolger moet worden. Namen die circuleren zijn die van Mauricio Pochettino, Xavi en Patrick Kluivert.

Sétien zinspeelde zelf ook al op een vertrek na de 8-2. Het was voor het eerst sinds 1946 dat Barcelona in een wedstrijd zo veel doelpunten moest incasseren. “Natuurlijk zijn de kansen voor mij om trainer van Barcelona te blijven geminimaliseerd”, aldus de 61-jarige coach die in januari Ernesto Valverde opvolgde. Eerder moest hij met Barça ook al de Spaanse titel aan Real Madrid laten.