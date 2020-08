Is dit de strafste stop-motion-video ooit? Man maakt gebruik van hitte om ‘baskettende schaduw’ te maken

Samuel Grubbs, een social media influencer, postte twee dagen geleden een straffe stop-motion video.

In de video is te zien hoe hij een baskettende schaduw maakte, de video van slechts 20 seconden nam vijf dagen werk in een hitte van 35 graden in beslag. “Het duurde al twee dagen voordat we eruit waren hoe we het gingen aanpakken met de zon die het water constant liet verdampen”, aldus Grubbs. Stop-motion video’s zijn enorm arbeidsintensief, gelukkig voor Samuel ging de video intussen viraal. Bekijk het straffe resultaat in de bovenstaande video!