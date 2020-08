Kranten na sensationele kwartfinale Barcelona-Bayern: ‘Zege van de eeuw’ versus ‘Historische slachting’

De onwaarschijnlijke kwartfinale tussen Barcelona en Bayern Munchen - eindstand 2-8 - was heel even het belangrijkste nieuws van de wereld. De koppen van de websites van verschillende media in verschillende landen logen er dan ook niet om. Van een triomfantelijk ‘Zege van de Eeuw’ bij het Duitse Bild naar een teneergeslagen ‘Historische slachting’ bij de Spaanse sportkrant AS.