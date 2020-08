Erika Vanvuchelen genomineerd voor korte keten: Stemmen tot 16 augustus

Geetbets - Tot zondag 16 augustus kan je stemmen voor de wedstrijd van de kandidaten voor de korte keten, waarvoor speculaasbakkerij Vanvuchelen een van de vijf genomineerden is.

De wedstrijd van de korte keten zet het aankopen bij lokale producenten in de kijker. Dat is goed voor de plaatselijke handel, de promotie van streekproducten en voor het milieu, omdat de afstand tussen handelaar en producent en de consument heel klein is. Met de rare, woelige tijden die we nu beleven heeft ook de korte keten sector een daadkrachtige ambassadeur nodig, zeker als je weet dat de streekproductenmarkten nog steeds stil liggen terwijl die toch op dezelfde veilige manier kunnen plaatsvinden als weekmarkten”, zegt Erika Vanvuchelen. “Dat hebben we zelf met de streekproductenmarkt ‘Korte keten rond uw kot’ op 25 juli uitgebreid bewezen. “Want geef toe, op een laagdrempelige manier rechtstreeks bij de producent kopen...dat wil toch iedereen.”Stemmen kan tot zondag op https://www.zomerinvlaamsbrabant.be/korte-keten/. Eén stem per emailadres. De winnaar van de korte keten kop is tevens voor het hele jaar als het ware een ambassadeur voor de korte keten sector.