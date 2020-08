Publiek niet welkom voor Dwars door het Hageland

Diest - “Kom niet langs de weg naar de koers ‘Dwars door het Hageland’ kijken. Die oproep lanceren de burgemeesters van Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Diest wegens corona.

Dwars door het Hageland wordt zaterdag 15 augustus gereden. De wielerwedstrijd wordt ook wel de Vlaamse Strade Bianche genoemd. Dat gebeurt, omdat het parcours voor een stuk over onverharde wegen loopt.Het startschot wordt om 11.30 uur in het sportcentrum in de Demervallei gegeven en de aankomst wordt rond 15.40 uur verwacht op de citadel in Diest. Wegens COVID-19 gelden er bijzondere maatregelen. “De vertrekzone in de Demervallei is volledig afgesloten voor publiek”, beklemtoont burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) van Aarschot. “Wegens de vele activiteiten in de stad is het dragen van een mondmasker in Aarschot zaterdag verplicht.”In Diest gelden ook speciale maatregelen. “De citadel is niet toegankelijk voor kijkers van de wedstrijd”, beklemtoont burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). “Op de citadel wordt ook geen VIP-ruimte ingericht. “ Samen met zijn twee collega’s doet burgemeester Manu Claes (CD&V) van Scherpenheuvel-Zichem een oproep om niet naar het parcours te komen: “Je kan de koers perfect thuis op Sporza volgen”, beklemtoont Manu Claes. “Kom je toch ter plaatse kijken, zorg dan dat je niet met meer dan tien samen bent. Breng ook voldoende drank mee.” De wedstrijd is dit jaar toe aan de vijfde editie. In 2016 ging de zege naar Niki Terpstra, in 2017 naar Mathieu Van der Poel, in 2018 naar Krists Neilands en vorig jaar naar Kenneth Vanbilsen.