Provincie steunt Dwars door het Hageland

Diest - De provincie Vlaams-Brabant en Toerisme Vlaams-Brabant ondersteunen ook dit jaar de wielerwedstrijd ‘Dwars door het Hageland’ van zaterdag 15 augustus.

“Hoewel toeschouwersaantallen beperkt worden, biedt deze wielerwedstrijd dankzij live tv-beelden vanaf 13.30 uur op Sporza een unieke kijk op het DNA van het Hageland”, zeggen de gedeputeerden Monique Swinnen ((CD&V) en Ann Schevenels (Open Vld). “Holle wegen, bospaden en grindwegen leiden zowel renners als tv-kijkers naar de mooiste historische en toeristische troeven van de regio. De golvende heuvels zijn immers niet alleen een fiets- en wandelparadijs, maar ook voedingsbodem voor de belangrijkste wijnstreek van Vlaanderen.Bossen, weiden, fruitplantages en velden wisselen af met historische plattelandssteden met een heel eigen dynamiek. Via deze wedstrijd gaat er extra aandacht naar het permanente sportieve wieleraanbod van het Hageland, zoals het Sven Nys Cycling Center, de Sven Nys- en Eddy Merckx-fietsroute en de fietsuitdagingen op het platform Keep on Moving.Ook het provinciedomein Halve Maan in Diest zal via luchtbeelden verder op de kaart worden gezet.“Dwars door het Hageland’ blijft zo een nationaal uithangbord van onze provinciale werking in de regio”, besluiten gedeputeerden Monique Swinnen en Ann Schevenels.