Jérôme Guery snelste in kwalificatieproef jumping op CSI3-jumping Deauville

Jérôme Guery heeft vrijdag in de barrage van de kwalificatieproef voor de Grote Prijs van Deauville van zondag de snelste tijd neergezet, maar één springfout met het 8-jarig toptalent Cambridge de Hus verwees de Belgische combinatie naar de negende plaats.

Jérôme Guery/Cambridge de Hus was de enige Belgische combinatie die zich kon mengen in de barrage met zeventien. Zij finishten in 39.34, zes honderdsten van een seconde sneller dan het Portugese duo Luciana Diniz/Vertigo du Desert, maar één springfout hield het Belgische koppel van de zege. De Portugese combinatie bleef immers foutloos.

Zaterdagnamiddag gaat de Grote Prijs van Deauville op 1m50 van start.