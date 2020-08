Breese ambulancier lanceert debuutsingle als DJ

Gert Paredis uit Bree werkt al jaren als ambulancier, maar tegelijk probeert hij ook een carrière als dj uit de grond te stampen. Alles mag dan wel zo goed als stilliggen, voor Gert blijkt nu het perfecte moment om zijn eerste single uit te brengen. “Het einddoel? Een internationale dj-tour”, is hij ambitieus.

Paredis, oftewel dj Gerrit, werkt al enkele jaren voor de ambulancedienst in het Antwerpse Hoboken. In de regio dus waar corona weer opflakkert. “Mijn job als ambulancier op zich is niet zwaar, maar wel ...