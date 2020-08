Ronnie O’Sullivan naar finale WK snooker na bloedstollende laatste frame tegen Mark Selby

Ronnie O’Sullivan staat in de finale van het WK snooker. De excentrieke Brit haalde in het de halve finales van landgenoot Mark Selby. En hoe! O’Sullivan haalde het na een episch laatste frame, hij kan dit weekend zijn zesde wereldtitel pakken. Het is de zevende keer dat hij in de eindstrijd staat, slechts één keer verloor hij.