Joshua Cheptegei verbetert wereldrecord van Kenenisa Bekele op de 5.000 meter tijdens Diamond League in Monaco

De Oegandees Joshua Cheptegei heeft vrijdag tijdens de Diamond League in Monaco gedaan wat hij eerder had aangekondigd: het wereldrecord verbeteren op de 5.000 meter. Hij snelde naar 12:35.36.

Het wereldrecord stond sinds 31 mei 2004 op naam van de Ethiopiër Kenenisa Bekele, die 12:37.35 liep. Sindsdien beten alle groten van het afstandslopen er hun tanden op stuk. Cheptegei slaagt er nu wel in, nadat hij zich in 2019 al tot wereldkampioen kroonde in het veldlopen en op de 10.000 meter.

In aanloop naar de meeting in Monaco liet de Oegandees al duidelijk verstaan dat hij van het wereldrecord een doel maakte.

Mooie tweede plaats voor Ben Broeders

Ben Broeders is vrijdag als tweede geëindigd bij het polsstokspringen op de Diamond League in Monaco. De Leuvenaar wipte over 5m70.

Even leek Broeders op een vroege exit af te stevenen, maar hij wist 5m60 bij zijn derde beurt alsnog te klaren. Daarna lukte hij 5m70 bij zijn eerste poging. De lat ging nadien naar 5m80, vier centimeter hoger dan zijn eigen Belgisch record, maar op die hoogte slaagde onze landgenoot niet.

Zijn 5m70 leverde Broeders vrijdag een mooie tweede plaats op. De winst ging naar de Zweedse wereldrecordhouder Armand Duplantis, die over 6m00 sprong.

11 beste wereldjaarprestaties

De Diamond League atletiekmeeting in Monaco heeft vrijdagavond elf beste wereldjaarprestaties opgeleverd. De uitschieter kwam natuurlijk op naam van de Oegandees Joshua Cheptegei, die het wereldrecord op de 5.000 meter op 12:35.36 bracht.

Orlando Ortega zorgde op de 110 meter horden voor de eerste beste wereldjaarprestatie van de avond door naar 13.11 te snellen. Daarna volgden Donovan Brazier met 1:43.15 op de 800 meter en Karsten Warholm met 47.10 op de 400 meter horden, de tweede chrono uit zijn carrière. Armand Duplantis sprong over 6m00 met de polsstok, Ben Broeders was tweede met 5m70. Timothy Cheruiyot klokte 3:28.45 op de 1.500 meter, wereldkampioen Noah Lyles spurtte naar 19.76 op de 200 meter en Soufiane El Bakkali liep 8:08.04 op de 3.000 meter steeple.

Bij de vrouwen kwamen de beste wereldjaarprestaties op naam van Hellen Obiri met 14:22.12 op de 5.000 meter, Lynna Irby met 50.50 op de 400 meter en Faith Kipyegon met 2:29.15 op de ongebruikelijke 1.000 meter. Met die chrono bracht ze ook het Afrikaans record en het Diamond League-record op haar naam.