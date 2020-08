KV Mechelen graait de drie punten mee uit Moeskroen dankzij strafschop in drie tijden

KV Mechelen heeft zijn eerste driepunter van het seizoen beet. Op bezoek bij Moeskroen namen de Kakkers vrijdag na een onwaarschijnlijke penaltyklucht al snel afstand. Een beslissend moment in de partij, zou later blijken. Malinwa morste nadien met zijn kansen, terwijl l’Excel aanvallend onmondig was. Het werd 0-1.