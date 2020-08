Wereldkampioen Umtiti test positief op corona, geen gevolgen voor Barcelona in Champions League

Barcelona zit met een tweede coronageval. De Franse wereldkampioen Samuel Umtiti testte immers positief op het virus. De verdediger zat echter niet in wedstrijdkern voor de kwartfinale vanavond tegen Bayern Munchen aangezien hij momenteel geblesseerd moet toekijken. Umtiti sukkelt met de knie.

Umtiti is al het tweede positieve geval binnen de brede kern van Barcelona. Enkele dagen geleden kwam ook al de positieve test van Jean-Clair Todibo aan het licht, een jonge Franse verdediger.

Umtiti heeft geen symptomen en zit in thuisisolatie. De club probeert nu uit te zoeken met wie hij allemaal in contact is geweest en heeft alle bevoegde gezondheidsinstanties op de hoogte gebracht.