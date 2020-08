Opvallend: meer dan half miljoen euro voor schoenen met glasscherf van NBA-legende Michael Jordan

Een paar basketbalschoenen die NBA-legende Michael Jordan droeg in zijn actieve carrière is op een veiling van Christie’s voor een recordbedrag van 615.000 dollar (omgerekend 519.000 euro) onder de hamer gegaan. Het zijn de Air Jordan 1 Highs die de sterspeler van weleer in 1985 aan had tijdens een demonstratiewedstrijd in Italië. Jordan dunkte de bal zo hard dat het glazen scherm achter de mand aan scherven ging.

“Dit zijn de originele schoenen waar zelfs nog een stukje glas van het schermbord in een van de zolen zit”, wist de veilingmeester van Christie’s. De 615.000 dollar was net iets meer dan de 560.000 dollar die een paar Air Jordan 1’s bij een veiling in mei opleverde, maar wel minder dan verwacht. Het veilinghuis rekende op een slordige 800.000 dollar.

Sinds de succesvolle documentaire The Last Dance over de voormalige vedette van de Chicago Bulls door Netflix is uitgezonden, is de marktwaarde van voorwerpen die toebehoren aan Jordan explosief gestegen. (belga)