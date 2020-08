Diest -

In de kringloopwinkel in Diest stapte een man binnen. Hij had grote belangstelling voor de fietsen die er te koop werden aangeboden. Even later verliet hij de winkel zonder een fiets te kopen. Blijkbaar vond hij er zijn keuze niet of vond hij de aangeboden fietsen te duur. Eens buiten jatte hij de fiets van een medewerker van de kringwinkel uit de fietsenstalling en reed er mee weg.