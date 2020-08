ROYALS. Prins Harry te zien op Netflix, Noorse prins heeft zware dagen voor de boeg

Prins Harry maakt zijn debuut op Netflix en de Noorse prins gaat flink zweten, terwijl een hond die Kate Middleton kent dé manier heeft gevonden om af te koelen. Een overzicht van het wel en wee in de adellijke kringen.

Kroonprins Haakon van Noorwegen mag je gerust een sportieveling noemen. Hij heeft eind deze maand - van 26 tot 28 augustus - een grote wandeling van maar liefst 120 kilometer ingepland. Hij zal er zo’n drie dagen over doen en de tocht is symbolisch. De prins zal de zogenoemde vluchtelingenroute bewandelen, die van Oslo naar de Zweedse grens gaat. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd deze weg door het Noorse verzet gebruikt voor koerierdiensten naar Zweden en om mensen in veiligheid te brengen. Met de wandeltocht zal de royal de aandacht vestigen op de 75ste verjaardag van de Noorse bevrijding.

Foto: ISOPIX

Goed nieuws uit Denemarken. Prins Joachim, die op 24 juli geleden een spoedoperatie aan de hersenen onderging, mag zijn herstel thuis voortzetten. De 51-jarige royal is teruggekeerd naar zijn zomerverblijf,Château de Cayx in Frankrijk. Afgelopen woensdag deelde het Deense hof een foto van de prins (links) op Instagram, die bezoek kreeg van zijn oudere broer prins, kroonprins Frederik.

People blikt terug op een BBC-interview met prinses Diana uit 1995, waarin ze openhartig praatte over haar scheiding. Reporter van dienst Martin Bashir vroeg haar toen hoe ze het nieuws overbracht aan haar zonen. “Ik legde vooral aan William uit, dat als je iemand vindt in je leven van wie je houdt, dat je jezelf eraan vast moet houden en ervoor moet zorgen”, klonk het toen. “En als je het geluk hebt iemand te vinden die van je houdt, moet je die persoon beschermen.” Het was prins William zelf, die tien jaar was toen zijn ouders scheidden, die zich afvroeg waarom het huwelijk was beëindigd.

Broer prins Harry maakt heel binnenkort zijn debuut op Netflix. Neen, vrouwlief Meghan Markle heeft hem geen acteerkriebels doorgegeven. De hertog van Sussex heeft een cameo gemaakt in een nieuwe documentaire, die het hartverwarmende verhaal van de Paralympische Spelen vertelt. Prins Harry verschijnt in de trailer van de zogenoemde Rising Phoenix-film. Hij is zittend te zien op een groene, lederen fauteuil en is nonchalant gekleed in een kaki overhemd en chino. “Er is niets anders ter wereld dan sport dat je kan terughalen uit de donkerste plekken”, zegt hij in de clip. De documentaire is vanaf 26 augustus te zien op de streamingdienst.

“There isn’t anything else in the world that can bring you back from the darkest places than sport.”



RISING PHOENIX — the powerful documentary about some of the world’s most incredible athletes — comes to Netflix globally 26 August. pic.twitter.com/JnUXxgp8Sm — NetflixFilm (@NetflixFilm) August 13, 2020

En we blijven nog even hangen bij het Britse koningshuis. Meghan Markle is naar verluidt heel blij dat ze weer in Los Angeles woont. Ze popelt om te gaan stemmen bij de volgende presidentsverkiezingen in november, zo schrijft lifestyleblad Marie Claire. “Ik weet hoe het voelt om een stem te hebben en ik weet hoe het voelt om er geen te hebben. Ik weet ook dat veel mensen hun leven op het spel hebben gezet zodat wij ons kunnen laten horen”, zei ze. Deze uitspraak is ietwat opvallend omdat leden van de koninklijke familie, waar Meghan en Harry nog steeds deel van uitmaken, normaal niet gaan stemmen omdat ze een neutrale rol moeten vervullen. In het verleden heeft Meghan al politieke standpunten ingenomen. Zo liet ze in 2016 weten dat ze naar Canada wilde verhuizen als Donald Trump president van de Verenigde Staten zou worden.

In entertainmentblad Us Weekly zegt een welingelichte bron dat de Queen trouwens meer dan ooit fan is van prins William en Kate Middleton. “Omdat het koppel nooit drama maakt”, luidt het gerucht.

De hond van James Middleton, broer van Kate en Pippa, heeft tijdens de hittegolf van verkoeling kunnen genieten. James blijkt een heel creatief baasje en maakte voor viervoeter Mabel een zwembadje met een transparante opbergdoos. Sproeidienst inclusief. Zo te zien genoot het dier van de aangeboden verfrissing.

Over naar Spanje, waar het vorstenpaar op werkvakantie is en passeert langs de Balearische eilanden. Koning Felipe en koningin Letizia verblijven even op Mallorca, maar maakten donderdag een uitstap naar Menorca. Daar bezochten ze kaasfabriek Coinga, waar de typische kaas Mahon wordt gemaakt. Leuk weetje: vijftien jaar geleden was het koppel er ook te gast en was de koningin zwanger van prinses Leonor. Prinsessen Leonor en Sofia, die viel en momenteel last heeft van een knieblessure, waren niet bij hun ouders om te eilandhoppen.