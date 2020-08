Heusden-Zolder is één van de hotspots waar dagelijks opnieuw veel coronabesmettingen worden vastgesteld. Burgmeester Mario Borremans doet een oproep aan zijn bevolking: “Respecteer de regels.”

De voorbije zeven dagen werden er in Heusden-Zolder 23 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat zijn er 68 per 100.000 inwoners, ver boven de waarschuwingsdrempel van Sciensano. “Het leeuwendeel is helaas ...