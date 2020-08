Bekende tafelschuimer opgepakt in Sint-Truiden

Sint-Truiden / Hasselt -

Een bekende tafelschuimer, die in meer dan honderd horecazaken over het hele land ervan door ging zonder te betalen, is woensdagnamiddag opgepakt in Sint-Truiden. De man werd dronken aangetroffen in een horecazaak op de Luikersteenweg in Sint-Truiden. Na controle van zijn identiteit bleek dat de man een beruchte tafelschuimer is.