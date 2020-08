European Open in Antwerpen behoudt zijn plek op nieuwe APT-kalender

De ATP heeft verdere updates uitgegeven aan de kalender van 2020 en stelt een voorlopig schema vast voor de rest van het reguliere seizoen. De herziene kalender markeert een voortzetting van het plan om het ATP Tour-seizoen te hervatten, na de opschorting in maart vanwege COVID-19. Op de nieuwe kalender fonkelt ook op de European Open in de Lotto Arena van Antwerpen. De vijfde editie gaat door van 18 tot 25 oktober.

Volgens het bijgewerkte schema wordt het ATP Masters 1000-toernooi in Rome, de Internazionali BNL d’Italia, nu een week eerder gepland, in de week die eerder was toegewezen aan de onlangs afgelaste Mutua Madrid Open, en heeft het een finale op maandag. Het evenement in Rome wordt gevolgd door de ATP 500 Hamburg European Open in de week voorafgaand aan Roland Garros. Het bijgewerkte schema omvat het laatste deel van de kalender met de Europese indoor swing, inclusief evenementen in St. Petersburg (St. Petersburg Open), Antwerpen (European Open), Moskou (VTB Kremlin Cup), Wenen (Erste Bank Open), Parijs (Rolex Paris Masters), Sofia (Sofia Open). Het seizoen zal afgesloten worden met de Nitto ATP Finals in Londen. Onder de veranderingen zal het St. Petersburg Open worden verheven tot ATP 500-status voor de editie van 2020.

Adrea Gaudenzi, ATP-voorzitter: “Tennis begint zijn weg terug te vinden en hoewel we in de eerste plaats moeten zorgen voor de gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen, zijn we hoopvol dat we deze speelmogelijkheden kunnen behouden en een sterke afsluiting van het seizoen kunnen realiseren. Ik zou de toernooien willen prijzen voor hun voortdurende inzet, flexibiliteit en vindingrijkheid bij het zoeken naar oplossingen om onder deze uitdagende omstandigheden te opereren. “

De ATP blijft opties onderzoeken voor extra evenementen die aan het schema kunnen worden toegevoegd, inclusief mogelijkheden om een beperkt aantal eenjarige licenties af te geven voor de rest van het seizoen 2020. De voorlopige kalender blijft onderhevig aan verandering en er zullen voortdurende beoordelingen worden gemaakt met betrekking tot gezondheid en veiligheid, internationaal reisbeleid en overheidsgoedkeuring voor sportevenementen. Alle evenementen worden gehouden onder strikte richtlijnen met betrekking tot gezondheid en veiligheid, sociale afstand, verminderde of geen fans ter plaatse. De herziene kalender bevestigt ook dat de Next Gen ATP Finals in Milaan niet zullen plaatsvinden in 2020 vanwege de impact van COVID-19.