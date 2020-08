Bilzen -

Terwijl Bilzen een week geleden nog coronavrij was, telt de Demerstad in de jongste cijfers elf besmettingen. “Er zit geen patroon of systematiek achter. Niets om ons ongerust over te maken, maar wij volgen het op”, verduidelijkt burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen).