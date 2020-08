Verdachte van rellen na protesten racisme en politiegeweld in Brussel vrijgelaten

Eén van de drie mannen die opgepakt was omdat hij betrokken zou geweest zijn bij de rellen die plaatsvonden na de betoging tegen racisme en politiegeweld op 7 juni in Brussel, is door de onderzoeksrechter vrijgelaten. Dat meldt het Brusselse parket. Een tweede was al door de politie vrijgelaten terwijl de derde een rechtstreekse dagvaarding kreeg voor de correctionele rechtbank.