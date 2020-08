Gewezen Olympiër Dennis Goossens zet punt achter zijn turncarrière

Ringenspecialist Dennis Goossens (TK Kerels Waasmunster) zet na 20 jaar turnen een punt achter zijn turncarrière. Dat heeft turnfederatie Gymfed vrijdag gemeld. De 26-jarige Goossens was een vaste waarde binnen het Belgische team toestelturnen en wist op individueel vlak de beste Belgische prestatie ooit neer te zetten, met een achtste plaats in de finale aan de ringen op de Olympische Spelen van 2016 in Rio.

Goossens maakte in het seizoen 2011-2012 zijn intrede in de Topsportschool in Gent. Zijn hoogtepunt volgde in 2016 op de Spelen in Rio, waar hij geschiedenis schreef. Hij plaatste zich in Brazilië voor ...