Protesten Wit-Rusland: tweeduizend gevangenen vrijgelaten

Na duizenden arrestaties bij de protesten tegen de Wit-Russische president Aleksandr Loekajsenko zijn meer dan 2.000 mensen vrijgelaten. Dat meldt het Wit-Russische ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdag aan het staatspersagentschap Belta. De regering stelt nog meer vrijlatingen in het vooruitzicht. Vrijdag zijn er ook stakingen in verschillende fabrieken.

In de nacht van donderdag op vrijdag waren al eerste gevangenen vrijgelaten. Vele van hen getuigden over zware mishandelingen in de gevangenis en toonden hun verwondingen.

Sinds de omstreden presidentsverkiezingen ...