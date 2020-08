Beestjes uit het bos op je brooddoos: Eva Mouton ontwerpt lijn voor nieuwe schooljaar

Eva Mouton en Veritas slaan opnieuw de handen in elkaar. Net als vorig jaar brengen de Gentse illustratrice en de Belgische accessoireketen naar aanleiding van de eerste schooldag een collectie. Die staat deze keer helemaal in het teken van beestjes in het bos.

Van eekhoorntjes tot vleermuizen: enkele bosdieren krijgen een plekje in de nieuwe lijn van Eva Mouton voor de Belgische keten. Die bevat onder meer een brooddoos met berenprint en een hervulbare drinkfles met een bevertje, die zelfs nippen van kraantjeswater leuk maakt.

Er is ook nagedacht over bijpassende kleren om de start van het schooljaar, door de coronacrisis vreemder dan andere jaren, op een ‘beestige’ manier te beleven. Denk aan een jasje met kap in de vorm van de snoet van een das of konijntje, kniekousen en zelfs ondergoed met een schattig dier.

De collectie voor jongens en meisjes tussen 2 en 12 jaar is vanaf 21 augustus beschikbaar in de Veritas-winkels en online.