In Spanje kleuren meer regio’s rood en oranje, in Roemenië meeste regio’s al rood

Interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht heeft vrijdag op de persconferentie over het coronavirus gewaarschuwd voor reizen naar Spanje en Roemenië. In Roemenië kleuren de meeste regio’s intussen rood, wat erop neerkomt dat reizen daarnaartoe verboden is en terugkeerders verplicht twee weken in quarantaine moeten en een test moeten ondergaan. En ook in Spanje kleuren steeds meer regio’s rood en oranje, vooral in het noorden. Reizen naar Malta is intussen eveneens verboden.

De FOD Buitenlandse Zaken past vrijdagnamiddag om 16 uur gewoontegetrouw zijn reisadvies aan, maar op de persconferentie werd daarop al vooruitgelopen. Van Gucht waarschuwde vooral voor Spanje en Roemenië. “De besmettingsgraad ligt daar hoger, en zal de komende dagen mogelijk nog hoger liggen”, zei Van Gucht.

Zo kleuren de meeste regio’s in Roemenië inmiddels dus rood. “Ook in Spanje worden steeds meer regio’s rood of oranje, vooral in het noorden van het land. Maar de situatie kan ook in andere delen van het land snel evolueren. Let dus op. Ook Malta kleurt intussen rood.”

Van Gucht raadt aan om steeds de situatie van landen te controleren op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. “Kies in principe voor een groene zone en heb aandacht voor de gebruikelijke maatregelen.”

Reizen naar rode zones is verboden, bij terugkeer zijn een test en twee weken quarantaine verplicht. Reizen naar oranje gebieden wordt afgeraden. Bij terugkeer worden een test en quarantaine aangeraden, zeker bij risicovolle activiteiten, zoals een familiebezoek of op stap gaan in het nachtleven.