Miley Cyrus breekt met vriend

Miley Cyrus (27) en haar vriend (23) Cody Simpson hebben niet langer een relatie. Dat maakte de Amerikaanse zangeres zelf bekend. Toeval op niet, op haar gloednieuwe single ‘Midnight Sky’, die vrijdag gelanceerd werd, zingt ze “Ik hoor bij niemand, ik heb het niet nodig om door jou graag gezien te worden”.

Het koppel was zo’n tien maanden samen en Cyrus benadrukt in een livesessie op Instagram dat ze nog steeds goede vrienden zijn. “We gaan wat tijd apart doorbrengen maar we blijven goede vrienden. We kennen elkaar al meer dan tien jaar, het kan dus goed zijn dat we volgende week gewoon een pizza gaan eten.” Cyrus reageert daarmee op een artikel van entertainmentsite TMZ, dat eerder al schreef over de relatiebreuk. “Op dit moment zijn we twee halve personen, die geen volledig koppel kunnen vormen. We nemen de tijd om aan onszelf te werken en zoals iedereen op onze leeftijd, proberen we uit te zoeken wat we willen doen.”

Toeval of niet, vrijdag lanceerde de Amerikaanse zangeres haar nieuwe single ‘Midnight Sky’. Fans van het eerste uur zien daarin de aankondiging van de relatiebreuk want ze zingt: “Ik hoor bij niemand, ik heb het niet nodig om door jou graag gezien te worden”.