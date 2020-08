Stap terug van Harry en Meghan verliep achter de schermen erg rommelig

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle namen dit voorjaar een stap terug als royals. Dat afscheid verliep achter de schermen nog rommeliger dan de media berichtten. “ Harry voelde zich geblokkeerd”, zo staat er te lezen in de nieuwe biografie over het paar Finding Freedom.

In januari kondigden prins Harry en Meghan Markle - op hun intussen verwijderde Instagrampagina Sussex Royal - aan dat ze afstand zouden nemen van hun rol als senior royals. In de maanden die eraan vooraf gingen, waren er veel signalen dat het koppel zich niet gelukkig voelde. In een interview met ITV in oktober vorig jaar, gaven ze ook toe dat ze worstelden met de koninklijke druk. Ondanks die tekens aan de wand, betekende de aankondiging van hun vertrek een schok voor bijna alle betrokkenen, inclusief de assistenten van Buckingham Palace.

Geblokkeerde Harry

Volgens de internationale media stuurden ze na hun tour door Zuid-Afrika, tijdens hun koninklijke pauze in Canada en even voor Kerstmis 2019, een e-mail naar prins Charles en koningin Elizabeth. Daarin legden ze hun beslissing om het Verenigd Koninkrijk te verlaten haarfijn uit en vroegen ze om even samen te zitten om meer details te bespreken. Maar in Finding Freedom staat dat een van Charles zijn assistenten erop stond om de Queen pas op 29 januari te ontmoetten, lang na hun geplande terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk. “Harry had het gevoel dat hij geblokkeerd werd”, vertelde een bron dicht bij de prins aan biografen Omid Scobie en Carolyn Durand . Dat bracht alles in een stroomversnelling, die zich openbaar afspeelde.

Op 7 januari, de dag dat Harry en Meghan Canada House in Londen bezochten, publiceerde de Britse krant The Sun een verhaal over hun plannen om permanent naar Canada te verhuizen. De volgende dag bevestigde het koppel op Sussex Royal die verhuis. Het paleispersoneel, inclusief de koningin, kregen een verrassing van formaat. Later op die bewuste 8 januari vloog Meghan terug naar Canada, waar zoontje Archie op haar wachtte. Harry bleef in Groot-Brittannië om een praktische regeling uit te werken met zijn familie.

Onder dwang

Het paleis werd gedwongen om een plan te bedenken om de Sussexes uit hun rollen te schrijven. Volgens Finding Freedom hoopten assistenten - tevergeefs - dat het koppel nog wat tijd als senior royals zou willen doorbrengen vanuit het buitenland. De wijziging van hun officiële status en financiële kwesties maakten de regelingen ingewikkelder. Op 13 januari had Harry uiteindelijk een ontmoeting met zijn vader en oma in Sandringham.

Volgens de verhalen van Scobie en Durand kwam de motivatie voor deze drastische stap van de prins zelf. “Harry wilde weg”, zei een bron tegen de verslaggevers. “Diep van binnen worstelde hij altijd in die wereld. Meghan heeft die deur voor hem geopend.” Meghan zelf is echter niet blij met hoe de dingen zijn gelopen. “Ik heb mijn hele leven opgegeven voor dit gezin. Ik was bereid om te doen wat nodig was, maar hier zijn we dan. Het is heel triest”, vertelde de voormalige actrice volgens het boek aan een vriend. Scobie beweert dat ze hem aan het einde van haar laatste koninklijke evenement een knuffel gaf en zei dat alles “niet zo hoefde te zijn”.