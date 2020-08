Hoogbejaard koppel net op tijd uit brandend huis in Gingelom

Gingelom -

Een hoogbejaard koppel is vrijdagmorgen net op tijd uit hun brandende huis in de Regentwijk in Gingelom geraakt. De rookmelder had de bewoners gewekt. Toch was er even paniek. Uit de noodoproep naar de brandweer om 5.30 uur was niet duidelijk op te maken of de hoogbejaarde bewoners al in veiligheid waren.