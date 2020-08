Belgische studie naar coronavirus bij kinderen: “Minder besmettingen en minder snel opgenomen in ziekenhuis”

Scholen spelen maar een heel beperkte rol bij het verspreiden van het coronavirus. Er zijn voor de zomer wellicht maar 36 kinderen op school besmet met het coronavirus. Dat is minder dan één procent van de kinderen die uit voorzorg in quarantaine zijn geplaatst. Dat meldt het Nationaal Crisiscentrum in een update over het coronavirus.

Op de persconferentie stelde viroloog Steven Van Gucht van Sciensano een uitgebreide studie over de impact van het virus op Belgische kinderen onder de 18 voor. De Belgische studie naar kinderen bevestigt dat secundaire besmettingen op school minder voorkomen dan bijvoorbeeld thuis, en dat ze minder snel opgenomen worden in het ziekenhuis.

Er werd weliswaar minder getest bij kinderen dan bij volwassenen, zeker in het begin van de epidemie. Dat komt omdat kinderen minder vaak en minder ernstig ziek werden. “Ondanks het feit dat er minder getest werd, zien we dat het percentage positieve test veel lager ligt dan bij volwassenen. Gemiddeld gaat het om 1,8 procent versus 6,3 procent bij volwassenen”, aldus Van Gucht. “Ongeveer 2,5 procent van alle Covid-gevallen waren kinderen, terwijl ze 20 procent van de bevolking uitmaken.”

“In totaal werden 378 Covid-gevallen gemeld op scholen, waarvan 270 leerlingen en 108 personeelsleden.” Het aantal mensen dat in quarantaine moest is veel hoger. “Slechts 1 procent van deze mensen heeft uiteindelijk Covid-symptomen ontwikkeld. Het gaat om 11 personeelsleden, die mogelijk op school werden besmet. Bij leerlingen ging het om 36 kinderen die waarschijnlijk Covid hebben opgelopen op school. Het percentage van secundaire besmettingen op school ligt heel laag.”

Kinderen in ziekenhuis

267 kinderen zijn opgenomen met Covid in het ziekenhuis. Vooral de allerkleinste kinderen, onder de 3 maanden, kwamen in het ziekenhuis terecht. “Dat kwam voort uit grote bezorgdheid voor de kleinsten”, stelt Van Gucht. “De opnameduur van kinderen was over het algemeen kort. Slechts 13 procent van de kinderen in het ziekenhuis had onderliggende problemen. Het merendeel ontwikkelde geen ernstige complicaties. 3 procent van de opgenomen kinderen had uiteindelijk intensieve zorg nodig.”

Vertraging

Het aantal besmettingen met het virus in ons land neemt nog steeds toe, maar de toename vertraagt wel. In de periode van 4 tot 10 augustus raakten gemiddeld 605,7 mensen per dag besmet met het coronavirus. Het gaat om een stijging met 9 procent ten opzichte van de voorgaande zeven dagen. De voorbije dagen lag dat gemiddelde nog hoger.

De huidige cijfers bevestigen de vertraging van de verspreiding, gaf Sciensano aan. Antwerpen blijft de provincie met het meest besmettingen, maar er is daar wel een daling van 3 procent op weekbasis merkbaar. De stijgingen zijn het sterkst in Brussel en West-Vlaanderen. Daar zijn stijgingen van zo’n 50 procent, wat neerkomt op een verdubbeling in twee tijd. Maar de absolute cijfers wijken sterk af: in Brussel gaat het om zo’n 750 besmettingen, in West-Vlaanderen zo’n 250. Dat laatste cijfer is vermoedelijk grotendeels te schrijven aan de besmettingen bij vleesbedrijf Westvlees.

Sinds begin deze week is er duidelijk een stijging van het aantal overlijdens. Het gaat vooral om mensen die in woonzorgcentra verblijven. “Deze verhoging valt samen met de hittegolf”, meldt Steven Van Gucht. “We weten dat ozon en hitte de oudere populatie kan parten spelen. Mogelijk hebben de hitte, ozon en corona hebben bijgedragen aan de sterftepiek. Maar het is te vroeg om te weten hoe groot de impact van die hittegolf is op het sterftecijfer.”

Reizen

Het crisiscentrum blikte ook al even vooruit op de publicatie voor de kleurcodes voor reizigers. Het crisiscentrum wijst nogmaals op het belang van quarantaine, vooral wie familie ging bezoeken, of deel nam aan het nachtleven.

Reizen doe je in principe alleen naar landen die code groen krijgen, herinnert Van Gucht. “Reizen houdt nog steeds een risico in, en de situatie kan snel veranderen.”

Malta wordt voor reizigers uit ons land code rood, wat in principe betekent dat het verboden is om daarheen te trekken. Ook een aantal Spaanse en de meeste Roemeense regio’s krijgt code rood mee.