Michelle Obama praat openlijk over menopauze

Michelle Obama schuwt geen enkel onderwerp. De voormalige First Lady sprak in haar gloednieuwe podcast openlijk over haar menopauze en hoopt zo het taboe errond te doorbreken.

In haar nieuwe podcast spreekt de vrouw van ex-president Barack Obama openlijk over de menopauze, een volstrekt natuurlijk fenomeen dat nog altijd in de taboesfeer zit. Samen met enkele vrouwen sprak ze tijdens de uitzending met Sharon Malone, een bevriend gynaecoloog. Obama vertelt ook openlijk over haar eerdere vruchtbaarheidsproblemen. “Ik ben een gezonde vrouw maar ik moest tijdens mijn menopauze hormonen nemen”, zegt de 56-jarige Amerikaanse.

“Ook had ik vruchtbaarheidsproblemen. Ik kreeg verschillende injecties en had op mijn dertigste last van opvliegers. Ik werd soms badend in het zweet wakker.” Maar de symptomen uitten zich niet alleen ’s nachts. “Ik herinner me dat ik uit de Marine One (de helikopter van de president nvdr.) moest stappen. Op weg naar binnen was het precies alsof er een kachel in mijn lichaam zat. Ik smolt gewoon en kon alleen maar denken: ik kan dit niet volhouden.”

Maar de voormalige First Lady kon gelukkig rekenen op de steun van haar man. “Op het kabinet van Barack werkten er verschillende vrouwen, die in hun menopauze zaten”, zegt Obama. “Hij wist wat ze doormaakten omdat we er thuis vaak over spraken. Hij was een steun voor hen.”

Met de uitzending hoopt Obama het onderwerp uit de taboesfeer te halen. “Vrouwen moeten niet in stilte lijden. Typisch vrouwelijke problemen moeten openlijk besproken kunnen worden.”