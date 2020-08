Amy Schumer: “Ik denk niet dat ik ooit nog zwanger zal worden”

”Ik denk niet dat ik ooit nog zwanger zal worden”, zegt comédienne Amy Schumer in een interview met ‘Sunday Today with Willie Geist’. De Amerikaanse, die eerder dit jaar nog een vruchtbaarheidsbehandeling volgde, lijkt daarmee haar kinderwens definitief op te bergen.

“We hebben een ivf-behandeling gevolgd en dat was erg zwaar voor mij”, zegt de 39-jarige Schumer.”Ik denk niet dat ik het opnieuw zou kunnen doen. Ik heb daarom besloten dat ik nooit meer zwanger zal zijn.” Het koppel, Schumer is getrouwd met Chris Fischer, heeft wel nagedacht over een draagmoeder. “Maar momenteel is dat niet aan de orde: we stellen de gezinsuitbreiding uit.”

Het koppel, dat in 2018 in het huwelijksbootje stapte, heeft al een zoontje: de eenjarige Gene David. Schumer haar zwangerschap verliep toen niet van een leien dakje: ze werd een paar keer opgenomen in het ziekenhuis en had last van extreme misselijkheid.